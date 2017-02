Schlitteldrama um Serviertochter in Bellwald VS :  «Warum musste unsere Claudia sterben?»

Die Rumänin Claudia P.* (†34) suchte in der Schweiz ein besseres Leben und fand den Tod. Mehrere Winter verdiente die Gastarbeiterin ihr Geld in einem Bergrestaurant oberhalb von Bellwald VS, wurde erst diese Saison von der Aushilfe zur Kellnerin befördert.

Nach Dienstschluss musste sie sich mit dem Schlitten auf den steilen Heimweg machen. Die Rumänin hatte Angst vor der Tour. Ihre Angehörigen sagen zu BLICK: «Sie arbeitete so lange, bis die Sesselbahn abgeschaltet war. Ihre Chefin drückte ihr dann einen Schlitten in die Hand. Claudia hatte grossen Respekt vor der Fahrt ins Tal und nicht mal einen Helm!»

Die Rumänin hinterlässt einen Sohn (14)

Die böse Vorahnung wurde letzte Woche bittere Realität. Nach Dienstschluss fährt die Belegschaft per Schlitten den Berg hinunter. In einer Linkskurve verliert die Rumänin die Kontrolle. Sie kommt von der Piste ab, knallt gegen einen Baum. Die Mutter eines Sohnes stirbt noch an der Unfallstelle.

Am Sonntag wurde die Rumänin schliesslich in der Heimat beigesetzt. Für Vater Emeric (63), Mutter Aurice (58) und Sohn Robert-Octavian (14) bleibt nur die bohrende Frage: «Warum musste unsere Claudia sterben?»

«Wir haben mit ihr eine wunderbare Kollegin verloren»

Gegenüber BLICK sagt die Wirtin: «Wie immer fuhren meine Mitarbeiter nach Feierabend mit dem Schlitten die Piste hinunter ins Dorf. Ich war auch dabei.» An einer «etwas steileren Stelle» soll Claudia dann aus unerklärlichen Gründen von der Piste abgekommen sein. Es sei für alle unbegreiflich, wie es zum Unfall kommen konnte. «Wir versichern Claudias Familie unser tiefstes Beileid.»

Die Wirtin verteidigt den steilen Heimweg: «Es besteht für die gesamte Belegschaft Helmpflicht. Die Schlitten werden jeden Abend kontrolliert, insbesondere die Bremsen.» Und: «Wir fahren immer alle miteinander, so dass nie jemand alleine ist.»

Angehörige in Geldnot

Für die Hinterbliebenen stellt sich noch ein anderes Problem. Der Transport des Leichnams in die Heimat kostete rund 4000 Euro, hinzu kommen weitere hohe Kosten. Vater Emeric: «Die Restaurant-Chefin hat uns versprochen, die Transportkosten zu übernehmen. Bisher haben wir aber nichts bekommen, mussten das Geld für den Transport vorschiessen.» Gegenüber BLICK bekräftigt die Wirtin: «Die Kosten des Transports und weitere Aufwendungen werden von unserer Versicherung übernommen.» *Name der Red. bekannt