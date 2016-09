Schiesserei Mann schiesst in La Conversion auf Polizisten

LA CONVERSION VD - VD - Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag in der Waadtländer Ortschaft La Conversion während über vier Stunden die Polizei in Atem gehalten. Es kam zu Schusswechseln. Verletzt wurde niemand. Die Polizei konnte den rund 60-jährigen Mann aus dem Ort schliesslich festnehmen.