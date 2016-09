Schaffhauser Polizei sucht Zeugen :  Frauen von Velofahrer sexuell belästigt

Der gesuchte Mann ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, ein südländischer Typ und hat eine normale Statur. Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, war der Mann mit einem weiss/schwarzen Rennrad unterwegs, trug schwarze Shorts sowie ein weisses T-Shirt mit unbekanntem Muster darauf. Des Weiteren trug er einen dunklen Velohelm sowie eine auffällig dunkle Sonnenbrille.

Gestern Nachmittag kurz vor 16 Uhr meldete eine junge Frau, dass sie vor dem Herblinger Markt durch einen Velofahrer sexuell belästigt worden sei. Gut eine Stunde später wurde der Schaffhauser Polizei ein weiterer Vorfall gemeldet.

Am Ebnatstieg folgte ihr ein unbekannter Velofahrer. Er sprach sie mit obszönen Worten an und nahm zudem sexuelle Handlungen an sich selbst vor. In beiden Fällen dürfte es sich um den gleichen Täter handeln.

Die Schaffhauser Polizei sucht Zeugen. Personen, welche Hinweise zu den beiden Vorfällen oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 zu melden. (gru)