Ruedi Grüring (69) war 30 Jahre lang Arzt und kennt die Sorgen kleiner Patienten :  Kinder sind heute nervöser

Kaum abzuschätzen, in wie viele Kinderaugen er geblickt, wie viele kleine Händchen er gehalten, wie viele schmerzende Bäuchlein er untersucht hat.

30 Jahre hat Ruedi Grüring (69) als Kinderarzt in Interlaken BE praktiziert – mit bis zu 8000 Konsultationen pro Jahr. In einem Buch blickt er jetzt zurück.

«Früher wurde ich oft zu schwerkranken Kindern gerufen: Hirnhautentzündung, Asthma mit schwerster Atemnot, bakteriell verursachte Kehlkopfentzündungen», sagt er. «Damals waren Hausbesuche üblich, aber die Eltern meldeten sich oft sehr spät.»

Das hat sich geändert: «Heute sind die Eltern aufgeklärter, auch ein bisschen ängstlicher und kommen früher. Viele Krankheiten gibt es dank der Impfungen nicht mehr. Häufig sind jetzt Infekte der oberen Atemwege, Bronchitis, Mittelohrentzündungen und Allergien.»

Allerdings scheinen ihm die kleinen Patienten heute nervöser, sie hätten zwar keine Angst vor dem Doktor, aber sie seien angespannter: «Sie erhalten sehr viele Reize durchs Fernsehen, Computerspiele und das iPad, auch die Schule verlangt mehr.» Übergewicht beobachte er in seiner Praxis dagegen seltener.

Den Impfstreit der letzten Jahre sieht er mit Gelassenheit: «Es waren etwa fünf Prozent, die nicht impfen wollten. Diese Entscheidung der Eltern habe ich zur Kenntnis genommen und respektiert.»

Er selbst hat drei erwachsene Kinder und sieben Enkel (1 bis 11), hält aber wenig von Ratschlägen zu gesunden Lebensweisen: «Das wird überschätzt. Das Gefühl sagt Eltern am besten, was für ihr Kind richtig ist, nicht der Intellekt. Man denkt heute viel zu viel.»

Positive Erfahrungen hat er dagegen mit Komplementärmedizin gemacht: «Homöopathie, Osteopathie schon bei Säuglingen und Kleinkindern, etwa gegen Schlafstörungen und Schreien, Bioresonanztherapie gegen Allergien und Migräne.» Mancher Berufskollege sah das kritisch, Ruedi Grüring vertraute auf seine eigenen Beobachtungen.

Seine Praxis hat er inzwischen abgegeben. Enkelin Gianna (5) bekam als letzte kleine Patientin eine Impfung. Einen spontanen Einsatz nach der Pensionierung hatte er trotzdem: «Geburtshelfer bei einer Nachbarin, deren Baby plötzlich schneller kam als erwartet.»

«Kleine Patienten, grosse Schicksale» (220 S., 39 Fr.) erschien im Werd Weber Verlag.