Rückschlag in der Badi für Tüftler :  Ueli Maurers Pommes-Frites-Automat ist weg

Rückschlag für Ueli Maurer: Seit Jahren versucht der Kartoffelbauer und Tüftler aus Wallisellen ZH mit einem von ihm erfundenden Pommes-Frites-Automaten durchzustarten.

Nun aber ist das Gerät, das mehrere Jahre in der Badi Andelfingen ZH stand, verschwunden. Die neuen Betreiber des Badi-Bistros haben es entfernen lassen.

Grund: Der Aufwand für die Betreuung des Automaten sei zu gross geworden, sagt Bistro-Pächterin Yasemin Avci im «Landboten».

In jüngster Zeit sei es immer wieder zu Störfällen gekommen. «Gerade zu Spitzenzeiten, wenn wir ihn am meisten brauchten, stieg er aus», so Avci.

Maurer, der dank eines 2014 im Schweizer Fernsehen ausgestrahlten Films über ihn Bekanntheit erlangte, reagierte auf Anfrage des «Landboten» wenig erfreut.

Der Automat in der Badi Andelfingen habe jahrelang einwandfrei funktioniert, sagt er. Der Wartungsaufwand sei gering. Und auch in Deutschland seien Geräte im Einsatz, die funktionierten.