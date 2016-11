Riesen-Überraschung für Soldaten auf 60-km-Marsch So haben Sie die Armee noch nie gesehen

ZÜRICH - Antreten zur Riesen-Überraschung! 17 Offiziersanwärter der Schweizer Armee erleben in ihrer Durchhaltewoche ihr blaues Wunder. Ein BLICK-Team lockt sie in den schönsten Hinterhalt in der Geschichte der Schweizer Armee. Für einen guten Zweck.