Religion Neuer Rütlibund: Petition für Kreuze in der Öffentlichkeit

Der christlich-konservative Verein Neuer Rütlibund will, dass in der Öffentlichkeit - also auch in Schulen - weiterhin Kreuze platziert werden dürfen. Er hat am Freitag bei der Bundeskanzlei in Bern die Petition «Kreuz bleibt» mit dieser Forderung eingereicht.