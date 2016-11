Pulver gut zum Saisonstart :  150 cm Schnee für Saas Fee

Die «Freie Ferienrepublik» Saas Fee rühmt sich, Winterträume wahr zu machen. Und während andere Destinationen noch sehnlichst auf die weisse Pracht warten, ist sie in dem Walliser Bergdorf bereits Tatsache.

50 Kilometer Pisten sind schon offen, schwärmt Tourismusdirektor Pascal Schär. «Hervorragende Pistenverhältnisse» verspricht er zwischen 2300 und 3600 Metern Höhe. Dank dem letzten Schneefall soll es sogar jede Menge Pulverschnee – 150 cm – haben.

Was fehlt? Die Ski-Fahrer. Dies will Saas Fee mit einer Crowdfunding-Aktion ändern: Für 222 Franken gibts eine Saisonkarte. Machen 99'999 Kunden bis am 27. November mit, kommt der Deal zustande. 20'000 haben bereits mitgemacht. Bezahlt wird aber erst dann, wenn die Aktion gelingt.

Die 222 Franken entsprechen in etwa dem Betrag von drei Tageskarten. Das sei gemäss den Saastal Bergbahnen AG derjenige Skipass, den man am meisten verkaufe. Zum Vergleich: Das Wochenticket gibts für 419 Franken, zwei Wochen kosten 656 Franken.

Die Idee ausgeheckt hat die Betreibergesellschaft Bergbahnen Saas-Fee. Sie wollen so den Österreichern Paroli bieten, die Schweizer Skifahrer und Snowboarder mit tiefen Preisen auf ihre Pisten locken.

Kaufen kann man die Tickets ab sofort auf we-make-it-happen.ch. (any)