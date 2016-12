Prozess Rentner brutal überfallen: Berner Gericht verhängt lange Strafen

BERN - BE - 15 Jahre vier Monate sowie 16 Jahre Freiheitsstrafe: Diese Sanktionen hat am Freitag das Berner Obergericht gegen zwei junge Männer verhängt, die 2013 in Ostermundigen BE ein Rentnerpaar in deren Wohnung überfielen.