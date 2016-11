Polizeieinsatz :  An'Nur-Moschee: Strafverfahren gegen vier Personen eröffnet

Im Rahmen einer öffentlichen Predigt in der An'Nur Moschee soll ein äthiopischer Imam zum Mord an Muslimen aufgerufen haben, die sich weigern, an den gemeinsamen Gebeten in der Moschee teilzunehmen. Das teilte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich am Mittwoch mit.

Der Imam soll die Anwesenden ausserdem aufgefordert haben, diese Muslime zu denunzieren. Die Rolle der drei weiteren Beschuldigten im Zusammenhang mit der Predigt ist unklar und Gegenstand der laufenden Untersuchung.

Bei drei Personen aus dem näheren Umfeld der Moschee hat die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Kantonspolizei Zürich und der Stadtpolizei Winterthur am frühen Mittwoch morgen ebenfalls Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die vier Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft zur Befragung übergeben.

Ausserdem traf die Polizei in der Moschee vier Personen an, bei denen ein Verdacht auf Verstoss gegen das Ausländergesetz besteht.

Am frühen Mittwochmorgen hatte die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Stadtpolizei Winterthur die An'Nur-Moschee in Winterthur durchsucht.

Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass die An'Nur-Moschee voraussichtlich Ende Jahr schliessen muss. Die Vermieter lassen den Vertrag mit dem umstrittenen Gotteshaus auslaufen, und der Islamverein findet keine neuen Räume.

Die Moschee im Winterthurer Stadtteil Hegi geriet mehrmals wegen mutmasslicher Radikalisierung von Jugendlichen in die Schlagzeilen. Mehrere Jugendliche waren nach Syrien gereist und hatten sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Alle sollen in der An'Nur-Moschee (Arabisch für «das Licht») radikalisiert worden sein. (SDA)