Polizeieinsatz Waadtländer Polizei erschiesst aggressiven Mann bei Einsatz in Bex

BEX - VD - Die Waadtländer Polizei hat am Sonntagabend einen 27-jährigen Mann erschossen, der in einem Treppenhaus in Bex VD mit einem Messer auf die Ordnungshüter losging. Trotz sofortigen Rettungsversuchen verstarb der Kongolese.