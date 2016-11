Phänomen am Nachthimmel: Nächste Woche kommt der Supermond

Am 14. November funkelt der Mond besonders stark vom Himmel: Es wird einen sogenannten Supermond geben. Das Phänomen lässt sich durch die leicht elliptische Mondumlaufbahn erklären.

Der Mond wird somit zum Supermond wenn er sich sowohl in der Vollmondphase wie auch im erdnahen Bereich der Umlaufbahn befindet. Zu diesen Zeitpunkten erscheint er dann jeweils bis zu 14 Prozent grösser als sonst und 30 Prozent heller.

Super Supermond

Doch der Supermond vom nächsten Montag überstrahlt die anderen Supermonde: Da die Mondumlaufbahn selbst auch leicht rotiert, wird dieser Supermond noch näher an der Erde sein als die «normalen» Supermonde. Dieses Phänomen trat zuletzt vor fast 70 Jahren auf, im Jahr 1948. Das nächste Mal wird es erst wieder im Jahre 2034 auftreten.

Das ungeschulte Auge erkennt den Grössenunterschied aber kaum. Um trotzdem einen richtig grossen Mond zu erspähen, schaut man am besten kurz nach Sonnenuntergang in den Nachthimmel. Da tritt jeweils zusätzlich eine optische Täuschung auf, die als Mondtäuschung bezeichnet wird. Denn unser Gehirn nimmt den Mond grösser wahr, wenn sich dieser in der Nähe des Horizonts befindet und mit Objekten der Umgebung kontrastiert werden kann.

Die Wetterbedingungen werden voraussichtlich mässig gut sein. Die Nacht von Sonntag auf Montag ist eher ungünstig für die Himmelsbetrachtung. «Es wird wahrscheinlich mehrheitlich stark bewölkt sein», sagt Klaus Marquard von MeteoNews Schweiz.

Dafür eignet sich die nächste Nacht besser. «Mehr Chancen hat man in der Nacht von Montag auf Dienstag», sagt Marquard. Da gäbe es wahrscheinlich Momente, in denen sich die Wolken lichten. Genauere Wetterauskunft könne man jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Noch ein Supermond

Nach dem 14. November ist es aber noch nicht zu Ende mit den Supermonden dieses Jahres. Exakt einen Monat danach, am 14. Dezember, gibt es den letzten Supermond von 2016. Dieser ist speziell, da er durch sein helles Leuchten den Meteorschauer der Geminiden überstrahlen wird. Nur mit viel Glück wird man ein paar wenige Sternschnuppen davon erkennen können. (vac)