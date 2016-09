Werner C. gibt sexuellen Missbrauch an Paul (12) aus Gunzgen zu

Wochenlang herrschte im Fall Paul Ungewissheit. Nun hat der Entführer des 12-jährigen Buben aus Gunzgen SO sein Schweigen gebrochen: Der Hilfskoch Werner C.* (35) hat zugegeben, Paul S.* sexuell missbraucht zu haben. «Der Beschuldigte hat ein detailreiches Geständnis abgelegt und den sexuellen Missbrauch eingestanden», bestätigt Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück BLICK.

In der Wohnung von C. haben die Ermittler ausserdem Handys und Computer sichergestellt. «Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten nun zusätzlich Besitz von Kinder- und Jugendpornographie vor. Es wurden erhebliche Mengen an Bildmaterial sichergestellt.»

Ob es weitere Opfer gibt, ist nach wie vor unklar. «Wir können es weder bestätigen noch dementieren», sagt Herrenbrück. Auf dem Computer von C. fanden die Ermittler neben der Kinderpornographie unzählige Chatverläufe. «In denen kommt der Beschuldigte sehr schnell mit sexuellen Andeutungen und Fantasien. Deshalb muss jeder Verlauf von Anfang bis Ende durchgearbeitet werden.»

Der Fall Paul hatte wochenlang für Schlagzeilen gesorgt. Der Fünftklässler war am 18. Juni dieses Jahres daheim in Gunzgen verschwunden. Sein Velo wurde später im Nachbardorf Härkingen SO gefunden.

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei Paul knapp eine Woche später in einer Dachwohnung in Düsseldorf (D) aus den Fängen von C.* be­freien. Der deutsche Koch war der Polizei wegen kleinerer Vermögensdelikte bekannt. Er sitzt seit seiner Verhaftung Ende Juni in Untersuchungshaft. Paul und C. hatten sich beim Spiel «Minecraft» im Internet kennengelernt. (jvd/gr)