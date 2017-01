Parteien Die CVP will in zentralen Dossiers den «Königsweg» finden

Die CVP will an ihrer christlichen Identität festhalten und eine Debatte über gesellschaftliche Werte lancieren. In wichtigen Dossiers wie der Beziehung zur EU, dem Klima oder der Gesundheit will sich die Partei 2017 verstärkt einbringen, um den «Königsweg» zu finden.