In Wattwil SG werden Kuhglocken für über 10 000 Franken gestohlen

Vor zehn Tagen wurden bereits bei Hans-Ruedi Rohrbach (72) in Gerlafingen SO acht Kuhglocken gestohlen (BLICK berichtete). Und gestern nun auch im Kanton Sankt Gallen. Wer die Täter sind, ist unklar, auch ob es sich um dieselben Personen handelt.

Fest steht: Die Viehglocken, die seit gestern in Wattwil SG fehlen, haben einen Sammlerwert in Höhe von über zehntausend Franken. Denn es handelt sich dabei um sogenanntes «Senntum» – grosse Schellen mit verzierten breiten Riemen, die von Sennen an Festivitäten wie ein Instrument gespielt werden. Das besondere daran ist, dass ihr Klang aufeinander abgestimmt wurde.

Die Glocken wurden gestern in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Hohe Laad in Wattwil gestohlen, sagt Hanspeter Krüsi, Polizeisprecher der St. Galler Kantonspolizei. (SDA/stj)