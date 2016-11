Zu viel Gas gegeben :  Mann (41) schrottet Miet-Mustang

Offensichtlich war sich der 41-Jährige so viel Power nicht gewohnt. Mit einem gemieteten Ford Mustang fuhr er gestern Nachmittag in Begleitung eines Kollegen (50) auf der Tramstrasse in Diepoldsau. Kurz vor der Rheinbrücke bog er rechts ab.

In der «leichten Rechtskurve» gab er zu viel Gas. Das Heck brauch aus. Der Fahrer versuchte noch Gegensteuer zu geben. Vergeblich.

Der Wagen fuhr ein Wiesenbord hinunter und krachte in einen Baum.

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Doch der Mustang ist Schrott, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken, wie die Polizei schreibt. (sas)