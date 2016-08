Autounfall in St. Gallen

Ganz nach der Redensart «Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus» verlief heute Morgen ein Unfall im Pendlerverkehr von St.Gallen.

Eine lustig gemeinte Strich-Liste mit Symbolen wie einem Kinderwagen oder einem Polizisten auf dem Auto suggeriert, dass der Lenker bereits einige Abschüsse hinter sich hat – jetzt traf es für einmal ihn.

Am frühen Morgen krachten im St.Galler Quartier St.Fiden zwei Autos ineinander. Ein 52-Jähriger kam von der Kolumbanstrasse her und wollte Richtung Splügenstrasse abbiegen – übersah aber ein entgegenkommendes Auto und knallte seitlich frontal in den jungen Fahrer im roten Wagen.

Der Unfallverursacher hat sich dabei unbestimmt an der Hand verletzt, schreibt die Polizei. Der 28-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Autos sind jedoch Schrott. (kra)