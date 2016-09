Schweizer verletzt in St. Gallen Vater und Bruder mit Messer

Heute Mittag kam es in einer Wohnung an der Iddastrasse in St. Gallen zu einem Familienstreit. Ein Schweizer (28) steht unter Verdacht, seinen Vater (60) und seinen Bruder (25) mit einem Messer verletzt zu haben. Die Hintergründe des Streits sind bisher noch unklar, aber Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Vater musste vom Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden, der Bruder ebenfalls.

Der 28-Jährige floh nach der Auseinandersetzung in Richtung Stadtzentrum. Die Kantonspolizei St. Gallen fasste ihn aber kurz darauf, wie sie schreibt. (stj)