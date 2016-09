Bewaffneter Banküberfall in Steinach SG :  Wer sah den dicken Räuber mit Dreviertelhosen?

Ein bewaffneter und maskierter Mann hat heute Nachmittag die Filiale der Raiffeisenbank in Steinach SG betreten. Der Unbekannte bedrohte die Angestellten mit einer silbernen Pistole, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Die Angestellten händigten ihm mehrere Tausend Franken aus. Der Räuber verstaute das Geld in einem grauen Rucksack. Er entkam zu Fuss.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter sei etwa 180 cm gross und «von eher fester Statur». Beim Überfall trug er schwarze Dreiviertelhosen oder Hosen, die auf diese Länge hochgekrempelt waren. Weiter hatte er schwarze Schuhe an. Zudem trug er Handschuhe und eine Maske in der gleichen Farbe. «Seine Augenpartie könnte rot-orange Färbungen aufweisen», heisst es in der Mitteilung weiter. (SDA/noo)