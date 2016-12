So viele Neugeborene wie seit 1971 nicht mehr Babyboom am Kantonsspital St. Gallen

ST. GALLEN - Am Kantonsspital St. Gallen (KSSG) haben in diesem Jahr über 1700 Babys das Licht der Welt erblickt. Das sind so viele wie seit 1971 nicht mehr. Der Babyboom in St. Gallen entspricht dem landesweiten Trend.