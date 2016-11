Schneelandschaft in der Schweiz :  Das Wintermärchen von Teufen

Wie Puderzucker liegt der Neuschnee auf Bäumen, Gras und Büschen. Im Hintergrund der wolkenumschlungene Alpstein. Die Sonne lässt die Winterlandschaft in Teufen AR erstrahlen.

Diesen Anblick konnte BLICK-Leserin Roswitha Schweizer (57) gestern geniessen. Das Foto machte sie von ihrer Stube ihres Bauernhauses in der Höhe von 1000 Metern. «Ich fühle mich wie im siebten Himmel. So herrlich ist es hier», sagt die Sozialpädagogin.

Die letzten beiden Tage hatte es in der Deutschschweiz in Lagen über 1000 Meter geschneit. Und auch in den kommenden Tagen wird es Schnee geben, allerdings eher in höheren Lagen. Der richtige Wintereinbruch im Flachland lässt noch auf sich warten.