Roger S. schoss ihm in Rehetobel mitten ins Herz :  Appenzeller Polizist (29) ausser Lebensgefahr

Der 29-Jährige Polizist, der am 3. Januar beim Einsatz in Rehetobel AR ein Herzsteckschuss erlitten hatte und sich nach einer OP in kritischem Zustand befand, ist ausser Lebensgefahr. Das teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden heute mit. Sein Gesundheitszustand habe sich «verbessert» und dürfe gemäss den Ärzten als «stabil» bezeichnet werden.

Der ebenfalls verletzte 37-jährige Polizist, der eine schwere Beinverletzung erlitten hatte, sei ebenfalls auf dem Weg der Besserung.

Waffen-Narr Roger S.* (†33) hatte vor über einer Woche bei einer Razzia in seinem Wohnhaus mehrmals auf den jungen Beamten und dessen Kollegen gefeuert.

Der 29-Jährige und sein acht Jahre älterer Einsatz-Kollege zogen sich dabei schwere Verletzungen zu, mussten ins Spital gebracht und notoperiert werden. «Dank der sehr guten Arbeit der Ärzte konnte das Leben der beiden Polizisten gerettet werden», so die Polizei.