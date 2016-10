Rätselfund in Schaffhausen: Wem gehört blutverschmierte Strickjacke?

Rätselfund in Schaffhausen Wem gehört diese blutverschmierte Strickjacke?

SCHAFFHAUSEN - Am Freitagmorgen wurde in der Stadt Schaffhausen ein parkiertes Auto beschädigt. Die Schaffhauser Polizei fand in der Nähe eine mit Blut befleckte Strickjacke. Es muss davon ausgegangen werden, dass beim Vorfall eine Person verletzt wurde.