«Sheriff von St. Margrethen» stellte Schuldner bloss :  Pranger-Polizist muss bei Chefs antraben

Polizist Hanspeter L.* greift zu drastischen Mitteln, um seinen Willen durchzusetzen. So spielte er sich in St. Margrethen SG als Dorf-Sheriff auf und heftete eine polizeiliche Aufforderung an den Briefkasten eines Schuldners.

Auf knallrotem Papier und lesbar für jeden forderte er den Ausländer dazu auf, zum Betreibungsamt zu gehen. Sonst drohe eine Verhaftung (BLICK berichtete).

Vorgesetzte distanzieren sich

Das Verhalten des Polizisten hat bereits Folgen. «Das ist nicht unser Vorgehen. Seine Vorgesetzten werden in den nächsten Tagen mit ihm das Gespräch suchen», sagt Gian Andrea Rezzoli, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. «Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so einen Fall schon hatten.»

Ob und welche dienstrechtlichen Konsequenzen dem Pranger-Polizisten drohen, ist noch unklar. «Das wird erst nach dem Gespräch mit ihm entschieden», sagt Rezzoli.