Nufenen GR :  Töff-Fahrer (†47) tödlich verunglückt

Eine Polizeipatrouille hatte kurz vor 16.30 Uhr auf der Kantonsstrasse in Nufenen eine um Hilfe rufende Frau bemerkt. Ein Motorradlenker lag reglos auf der Fahrbahn. Wie die Bündner Polizei am Dienstag mitteilte, muss der in der Schweiz wohnende Deutsche auf der Fahrt von Hinterrhein Richtung Nufenen gestürzt sein.

Das Motorrad war den Abhang hinunter geschleudert worden und in der Nähe eines Bachbetts liegen geblieben. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann auf der Unfallstelle. (rey)