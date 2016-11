Notfall-Empfangsstelle in Kreuzlingen :  14 Container für Flüchtlinge am Autobahnzoll

Im Rahmen der im April beschlossenen Notfallplanung Asyl bereitet sich das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf einen Flüchtlingsansturm vor. Beim Autobahnzoll Kreuzlingen TG soll eine provisorische Containeranlage als Anlaufstelle für Asylsuchende entstehen, berichtet die «Thurgauer Zeitung». Dazu bietet die anliegende Gemeinde Steckborn ein provisorisches Aufnahmezentrum, das rund 300 Asylbewerbern kurzfristig Platz bietet.

Eine solche Erstaufnahmestelle gibt es bereits in Schaffhausen, eine weitere wird in Chiasso TI gebaut. «Ob es weitere Anlaufstellen gibt, wird noch evaluiert. Vergangenen Herbst war eine Anlaufstelle in Buchs (SG) vorübergehend in Betrieb.»

Einsatz nur im Notfall

In Kreuzlingen sollen zu den bisherigen Gebäuden der Zollverwaltung 14 Container entstehen. Im Areal mit Büros, Sanitäranlagen und Warteräumen sollen am Tag über 150 Fälle von Asylsuchenden bearbeitet werden. Reichlin sagt: «Die Anlaufstellen kommen nur zum Einsatz, wenn die regulären Infrastrukturen nicht mehr greifen. In Schaffhausen ist eine Anlaufstelle aktuell auf Standby. Eine weitere soll im Tessin entstehen.»

Baugesuch eingereicht

Das Baugesuch für Kreuzlingen liegt seit Dienstag vor. Sollte keine Einsprache erhoben werden, steht dem Containercenter nichts mehr im Weg.

Über 900’000 Migranten gelangten letztes Jahr über die Balkanroute nach Europa. Die Migrationslage ist schwierig einzuschätzen. Die Zahl der Asylgesuche kann schnell steigen, und das SEM will darauf vorbereitet sein. (fss)