Nächtlicher Alarm :  Feuer im Dach in Engelburg SG

Kurz nach 3 Uhr sind bei der kantonalen Notrufzentrale mehrere Meldungen über einen Brand eines Mehrfamilienhauses an der Sonnenhaldenstrasse in Engelburg SG eingegangen. Die Feuerwehr Gaiserwald rückte mit rund 40 Angehörigen aus. Sie wurde unterstützt durch einen Hubretter der Berufsfeuerwehr St.Gallen.

Die ersten Polizisten, die in der Nacht auf heute am Brandort eintrafen, fanden den Dachstock des im Rohbau stehenden Mehrfamilienhauses bereits im Vollbrand vor. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

«Der Sachschaden durch das Feuer und das Löschwasser wird 100‘000 Franken sicher übersteigen», heisst es weiter. Der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt. (noo)