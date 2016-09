Nach Luzerner Hotel nun Restaurant in Bad Ragaz :  Schon wieder brannte eine Fritteuse

Am Samstag geriet die Fritteuse in der Küche der Wirtschaft zum Türmli in Bad Ragaz in Brand. Der Koch bemerkte, wie aus dem Gerät Rauch aufstieg, worauf er die Temperatur senkte.

Dennoch fing die Fritteuse Feuer. Trotz mehrfacher Löschversuche mit Tüchern und Löschdecken konnte das Personal das Feuer selber nicht löschen, weshalb die Feuerwehr Bad Ragaz alarmiert werden musste. Diese hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen klärt derzeit die genaue Brandursache ab.

Am Donnerstagabend war es schon im Luzerner Hotel Hermitage zu einem Fritteuse-Brand gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Es wurden vorübergehend gegen 150 Hotelgäste evakuiert.

Laut Hoteldirektor Thomas Egli hatte ein defekter Thermostat einer Fritteuse zur Überhitzung des Gerätes geführt. Eine Person musste wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Spital eingeliefert werden. Der Schaden ist beträchtlich. (gf)