Mehrere tausend Franken Sachschaden :  Lastwagenführer (61) fährt Töfflifahrer über den Haufen

Ein 61-jähriger Lastwagenfahrer war gestern Abend in Wängi TG auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Zentrum unterwegs und wollte links in die Froheggstrasse abbiegen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah er dabei einen vortrittsberechtigten Töfflifahrer, der auf der Frauenfelderstrasse in die Gegenrichtung fuhr.

Die beiden Fahrzeuge stiessen zusammen und der Töfflifahrer wurde verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. (stj)