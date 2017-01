Mehrere tausend Franken Sachschaden :  Feuerwerk setzt Balkon im Thurgau in Brand

Ein Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Tägerwilen TG in der Nacht auf Sonntag dürfte von einem Feuerwerk verursacht worden sein. Das teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mit.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, doch es entstand Schaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Eine Hausbewohnerin entdeckte den Brand am Sonntag nach 2 Uhr in der Früh und schlug Alarm. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen.

Die Polizei geht auf Grund von Ermittlungen davon aus, dass Feuerwerk, das auf dem Balkon gelandet war, Ursache des Brandes gewesen ist. Sie sucht Zeugen. (bau/SDA)