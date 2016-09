Lenker (79) übersah Auto :  Wohnmobil schlägt Salto über Wildschutzzaun

Ein 79-Jähriger fuhr gemeinsam mit seiner 74-jährigen Beifahrerin von Sargans in Richtung St.Gallen. Auf Höhe der Autobahneinfahrt Buchs wechselte er vom Normalstreifen auf die Überholspur. Dabei übersah er ein Auto, das bereits auf dem Überholstreifen fuhr.

Es kam zur Kollision: Das Wohnmobil durchfuhr dabei den Pannenstreifen und prallte in die Leitplanke, wo es sich überschlug und anschliessend auf dem Dach liegend im angrenzenden Wildschutzzaun zu liegen kam. Durch den Zusammenprall mit der Leitplanke löste sich ein Leitplankenteil, über das ein weiterer Autofahrer krachte.

Das Paar im Wohnmobil zog sich lediglich leichte Verletzungen zu und wurden von zwei Rettungswagen ins Spital gebracht.

An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 25'000 Franken. Der Sachschaden an den Leitplankenelementen, an den Pfosten, am Wildschutzzaun sowie der Flurschaden beläuft sich auf mehreren zehntausend Franken. (nbb)