Beste Freunde im Glarnerland: Katze und Fuchs spielen miteinander

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages spielten sich im Glarnerland erstaunliche Szenen ab. In einem kleinen Dorf zog ein Fuchs seine gewohnte Runde durch die Nachbarschaft. Das durch Fütterung zutraulich gemachte Wildtier hatte nicht mit einem wachen Bewohner gerechnet und wagte sich nah an die Häuser.

Er will doch nur spielen

Der erst vier Monate alte Kater Momo stellte den Schlawiner jedoch in seinem eigenen Revier. Doch anstelle eines Kampfes auf Leben und Tod fanden die beiden Tiere Gefallen aneinander. Margherita Rufibach, Momos Besitzerin, sagt zu BLICK: «Zuerst hatte ich einen Schock und Angst, dass mein Liebling gebissen wird. Ich stürmte nach draussen!»

Schnell wurde ihr jedoch klar, dass die beiden nur spielten. Auch die Aussage einer Nachbarin, die das merkwürdige Treiben schon längere Zeit beobachtete, bestätigte diese These. Nach eigenen Angaben tollten die beiden über zwei Stunden herum.

Momo gilt im 734-Seelendorf als der Quartierkönig. Alle lieben den zutraulichen und furchtlosen Kater und erlauben ihm überall ein und aus zu gehen. Auch vor Kindern hat Momo keine Angst und geniesst sichtlich die Aufmerksamkeit. «Er ist einfach speziell», meint Margherita Rufibach.

Das findet offenbar auch der Jungfuchs. Kurz nach Sonnenaufgang machte sich das schlaue Tier auf den Weg zurück in seinen Wald. Ob das Versteckis der Beginn einer wunderbaren Freundschaft war, wird die Zukunft zeigen.

Gefütterte Füchse werden aufdringlich

Für Marco Banzer, Wildhüter im Kanton Glarus, ist so ein zutrauliches Verhalten nichts Neues. «Füchse sind sehr scheue Tiere und meiden gefährlichen Zonen. Erhalten sie aber Futter, kommen sie immer näher an oder sogar in Wohnungen - frei nach dem Motto: Gibt man ihnen einen Finger nehmen sie die ganze Hand».

Immer wieder werden die Wildhüter wegen aufdringlichen Füchsen zum Einsatz gerufen. «Ob Gewürzbox oder Hühner, die schlauen Füchse schnappen sich vieles». Auch junge Katzen stehen auf dem Speisezettel eines hungrigen Reinekes, meint der Wildhüter. «Solch ein junger Fuchs hat jedoch noch andere Prioritäten und ist sehr verspielt.»