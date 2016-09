Iris Herschel leistete nach dem Amoklauf erste Hilfe :  «Salez lässt mich nicht mehr los»

Am 13. August stieg der Schweizer Simon S. (†27) mit Messer und Brandbeschleuniger in einen Zug der Südostbahn – und startete einen brutalen Amoklauf (BLICK berichtete). Im Zug sass auch die österreichische Friseurin Iris Herschel-Kreuzer. Das Erlebte lässt sie nicht los. Jetzt hat die Frau aus Kärnten mit «RTL» darüber gesprochen.

«Das Eingesperrt-Sein, die Schreie – man möchte helfen und weiss nicht wie», so beschreibt die vierfache Mutter ihre Erinnerungen an den Schicksalstag. An jenem Samstagnachmittag wollte die 51-jährige eigentlich eine Freundin in der Schweiz besuchen. Da kam plötzlich kam die Lautsprecher-Durchsage, dass die Notbremsen gezogen worden seien. Iris erzählt: «Dann war da Rauchbildung, es war Chaos im Zug. Ich bin durch den Zug gerannt, um einen Feuerlöscher zu finden.»

Der Amokläufer Simon S. hatte mit einem Messer mehrere Passagiere angegriffen und eine brennbare Flüssigkeit über eine Familie geschüttet, die er auch entzündete. Iris gelang es zwar, das Feuer zu löschen, doch die 24-jährige Mutter starb. Noch vor Ort leistete Iris deren sechsjährigen Tochter erste Hilfe.

Die Österreicherin sagt: «Ich hab mich um das kleine Kind gekümmert. Sie einfach in den Arm genommen und gehalten. Sie schrie immer: Wasser, Wasser.» Täglich müsse sie noch an die Sechsjährige denken. Ihr grösster Wunsch: «Ich hoffe, dass das Mädchen irgendwann wenigstens wieder einen Funken Hoffnung und Freude verspüren kann.» (pfc)