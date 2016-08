Der Mann war während seines Fluges im Ebenalpgebiet in Schwierigkeiten gekommen, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der 47-Jährige stürzte in ein unwegsames Gelände ab und verletzte sich tödlich. Die Rega barg den Toten mit einer Seilwinde. Die Kantonspolizei klärt die genaue Unfallursache ab. (SDA)