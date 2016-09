Umfrage zum Einsatz von Zug-Autopiloten bei der Südostbahn

Geht es nach dem Direktor der Ostschweizer Südostbahn (SOB), sollen künftig Computer und Sensoren die Eisenbahn-Lokomotiven steuern. Bereits in fünf bis zehn Jahren soll en selbstfahrende Züge möglich sein, sagte SOB-Direktor Thomas Küchler (BLICK berichtete).

Für die meisten Pendler ist das kein Problem. Viele sehen in den Plänen eine Erhöhung der Sicherheit, wie eine Strassenumfrage zeigt (siehe Diashow). «Menschliches Versagen wird verhindert», ist der Grundtenor. Das überrascht. Schliesslich wurde in diesem Sommer bekannt, dass die Autopiloten der Elektroautos auch schwerwiegende Fehler machen können.

Brenzlige Situationen brauchen den Menschen

Die kritische Seite ist dafür umso schärfer: Erneut werden Arbeitsplätze abgebaut! Ins gleiche Horn stösst nun der Lokomotiv-Personalverband (LPV-SEV): «An den Bahnhöfen wurden Stellen gestrichen, Kondukteure gibt es nicht mehr überall. Und nun sollen auch die Lokführer verschwinden?», fragt sich Zentralpräsident Hans-Ruedi Schürch.

Zwar könne sich auch der Lokführer-Beruf nicht von der Digitalisierung drücken. «Das dies auch uns betrifft, ist ja klar», sagt Schürch lakonisch.

Gewisse unberechenbare Situationen würden aber die menschliche Präsenz verlangen. Dazu zählen technische Störungen – aber auch «gefährliche Situationen wie etwa Salez». «Wenn alles digital läuft, gibt es am Schluss niemanden, der helfen kann. Das kratzt arg am subjektiven Sicherheitsempfinden der Fahrgäste», so Schürch. Er setze deshalb bei den Plänen der SOB ein grosses Fragezeichen.

Bei den SBB kein Thema

Ein bisschen Entwarnung gibts von den SBB. Auf Anfrage heisst es von der Presseabteilung, selbstfahrende Züge seien für die SBB «aktuell kein Thema».

«Unser Streckennetz wird von Fern-, Regio- und Güterzügen befahren. Das macht die Betriebsabwicklung für selbstfahrende Züge sehr komplex», erklärt Mediensprecher Christian Ginsig. Es gebe deshalb dazu kein Pilotprojekt. «Wir werden aber selbstverständlich die Entwicklungen und die Studien zu diesem Thema mit Interesse verfolgen.»