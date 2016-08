Todesanzeige von Amokläufer von Salez Simon S. berührt

Er brachte grosses Leid in viele Familien. Simon S. (27) löste am 13. August in einem Regionalzug bei Salez SG einen Brand aus und stach auf die unschuldigen Passagiere ein – darunter ein kleines Mädchen.

Sechs Menschen wurden teils schwer verletzt. Die 34-jährige Jana S. starb einen Tag später im Spital. Simon S. erlag ebenfalls seinen Verletzungen.

Auch der Amok-Läufer hinterlässt eine trauernde Familie. Heute nimmt diese in einer Todesanzeige Abschied von Simon S., wie «20 Minuten» schreibt.

Die Familie braucht dazu nur zwei Sätze: «Dein einziges Ziel in deinem Leben war, geliebt zu werden. Du hast nicht gemerkt, wie sehr wir dich alle lieben», steht in der Todesanzeige.

Damit deutet die Familie auf ein mögliches Motiv hin, das auch schon viele Bekannte geäussert hatten. Simon S. sei zeit seines Lebens gehänselt und gemobbt worden. Der aufgestaute Hass soll ihn zu seiner schrecklichen Tat getrieben haben. (sas)