Fahrer ass Snack :  Schweizer Paar prügelt in Deutschland um Parkplatz

Schweizer Einkaufstouristen werden in Deutschland geliebt (wegen des Geldes) und gehasst (wegen des Verkehrs). Das Schweizer Paar, das am Samstag in Rheinfelden gleich ennet der Grenze einkaufen wollte, trägt definitiv zum Negativ-Image bei.

Auf der Suche nach einem Parkplatz entdeckte es einen Mann, der in seinem Auto einen Snack ass. Die Schweizer hielten an und forderten ihn auf, gefälligst Platz zu machen. Die Frau fing an, mit den Händen zu fuchteln, und schlug gegen einen Seitenspiegel des Autos.

Als der Deutsche (45) aus dem Auto stieg, schlug ihm der Mann gar die Faust ins Gesicht. Als das Opfer drohte, die Polizei zu rufen, nahmen die beiden Schweizer Reissaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das schwarze Auto, vermutlich einen Chrysler Cruiser, mit Schweizer Kennzeichen gesehen haben. (sas)