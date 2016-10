Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr ist in einer Halle in Schaan FL ein Elektro-Roller in Brand geraten.

Wie die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein in einer Mitteilung schreibt, ging das Fahrzeug beim Aufladen des Akkus in Flammen auf.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Freiwillige Feuerwehr Schaan für Löscharbeiten aufgeboten werden.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Verletzt worden ist niemand. (bau)