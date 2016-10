Doch kein Pnos-«Balladenabend» in Kaltbrunn SG Polizei stellte Sänger an die Grenze

KALTBRUNN SG - Am Samstagabend traf sich die Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) in der Linthebene. Nur die Musik fehlte: Der Sänger der Neonazi-Band «Flak» wurde von der Polizei zurück an die Grenze eskortiert.