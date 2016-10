Geliebte Platane: Bürger in Arbon TG wehren sich gegen Holzfällung

25 Meter reichen die Blätter in den Himmel. Mehrere Menschen braucht es, um den Stamm zu umfassen. Die Platane beim Novaseta-Kreisel in Arbon TG ist mächtig. Für manche ist sie einfach nur ein Baum. Doch nicht für die Arboner Platanenfreunde. Für sie ist dieser über 100-jährige Baum eine Institution.

«Diese Platane ist ein Juwel von Arbon. Sie gibt Vögeln Schutz, filtert das Gift von Autos und wirkt beruhigend auf die Verkehrsteilnehmer», sagt Rainer Faehndrich (63), Präsident der Platanenfreunde. «Diese Platane ist ein ökologisches Kraftwerk.» Der Baum dürfe nicht aus dem Schutzplan der Stadt entlassen werden.

Denn die Platane ist in Gefahr. Nachdem der Besitzer des Grundstückes bereits die Beiz Bündnerhof abreissen liess, möchte er nun auch den alten Baum loswerden. Das beantragt er in einem hängigen Baugesuch. Als Faehndrich von dem Vorhaben erfährt, schreibt er einen Leserbrief und sammelt so Anhänger für den schönen Baum.

Petition eingereicht

Bereits 80 Mitglieder zählt die Vereinigung Arboner Platanenfreunde. Und es werden immer mehr. Mit einer Petition an den Stadtrat will sie die Fällung des Baumes verhindern.

Etwa 1‘350 Unterschriften konnten die Naturliebhaber sammeln. Rechnet man 52 Unterschriften, die der Vogelschutzverein «Meise» bereits im Frühjahr gesammelt hat, hinzu, kamen etwa 1‘400 Unterschriften zusammen.

«Der Baum darf nicht weg», sagt Vizepräsidentin Lena Breca (36). «Er ist sehr wichtig für Arbon.» Stadtparlamentarier Arturo Testa (48) schloss sich der Vereinigung an. «Dieser Baum ist Teil meiner Kindheit. Wir haben dort oft gespielt», sagt der Informatiker. «Der Baum steht unter Schutz. Das ist wie ein Denkmalschutz bei Gebäuden. Es geht einfach nicht, dass nun eine Person durch ein Hintertürchen versucht ihn fällen zu lassen.»

Auch viele Jugendliche kämpfen für das Überleben der Platane. So etwa die 16-jährige Damaris Brunner. Sie hat mit Kollegen über 200 der Unterschriften gesammelt. «Die Natur muss bleiben. Wir wollen, dass auch unsere Kinder in einem grünen Arbon aufwachsen.»

Gestern wurde die Petition mit den Unterschriften der Stadt überreicht. «Wir erhoffen dadurch mehr Beachtung. Und dass die Stadt den Baum am Leben lässt.»

Die Entscheidung liegt nun beim Arboner Stadtrat.