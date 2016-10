Ford Focus fängt während der Fahrt Feuer: Brand in Wolfhalden AR

Am Montagabend, 18.45 Uhr, lenkte ein 39-jähriger Mann seinen Ford Focus Kombi von Wolfhalden in Richtung Thal. Im Bereich Hasli bemerkte er, dass sein Fahrzeug während der Fahrt zu brennen begann. Der Autofahrer hielt an und versuchte zusammen mit Passanten sein Auto mit einem Feuerlöscher und mit einem Gartenschlauch zu löschen, teilt die Kantonspolizei Appenzell Auserrhoden mit.

Die zusätzlich alarmierte Stützpunktfeuerwehr Regiwehr konnte den Fahrzeugbrand schliesslich rasch löschen. Am Auto entstand Totalschaden. Für die Brandursachenermittlung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten. Die Pikettgarage transportierte das brandgeschädigte Auto anschliessend ab.