Betrunkener schiesst Rentner-Paar ab Beifahrer (†74) stirbt nach Frontalkollision

WALDKIRCH SG - Ein Mann (74) ist heute am frühen Morgen nach einer Frontalkollision zweier Autos in Waldkrich SG im Spital gestorben. Der Unfallverursacher (29) sass betrunken am Steuer.