Der 18-jährige Lenker dieses Audi S3 ist gestern beim Linksabbiegen in die Landbergstrasse in Flawil SG forsch angefahren. Weil er sein Auto zu stark beschleunigte, geriet dieses bei dem Manöver zu nahe an den rechten Strassenrand. «Um eine Kollision mit der rechtsseitigen Verkehrsberuhigung zu vermeiden, lenkte der 18-Jährige sein Auto stärker nach links», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen.

Diese Manöver ging erst recht schief: Das Auto geriet über den linken Strassenrand hinaus und prallte auf der Höhe des Lindensaals frontal in eine Strassenlaterne sowie in drei grössere Steine. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Beleuchtungsmast geknickt.

Von den vier Mitfahrern wurden zwei leicht verletzt. Der 19-jährige und der 27-jährige Passagier suchten selbständig ein Spital auf. Am Auto entstand Totalschaden. An der Strassenlampe entstand ebenfalls ein Schaden von mehreren Tausend Franken. (noo)