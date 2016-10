600 Kilometer per Anhalter Büsi Sissi reist von St. Gallen nach Bonn

ST. GALLEN SG/BONN (D) - Vor 13 Monaten verschwand Katze Sissi (15) spurlos in St. Gallen. Tagelang suchte Familie Fitzi nach ihr. Jetzt ist Sissi wieder aufgetaucht - in einem kleinen Ort nahe Bonn in Deutschland.