36-Jähriger festgenommen :  Ist der Feuerteufel von Sargans geschnappt?

Die unheimliche Brandserie in Sargans könnte ein Ende haben. Gestern schnappte die St. Galler Kantonspolizei im Dorf im Zusammenhang mit einem Scheunenbrand einen 36-jährigen Mann. Er wird verdächtigt, den Brand gelegt zu haben – doch nicht nur das: Bei dem Verhafteten könnte es sich um den gesuchten Feuerteufel handeln, der seit Monaten in Sargans wütet.

Der Mann war in der Nacht von einer Patrouille der Kantonspolizei entdeckt worden. Er befand sich in der Nähe der Scheune, die in Vollbrand stand. Sie wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Es ist der siebte Brand in Sargans innert vier Monaten. Die Brände fanden alle in der Nähe des Feuers von heute Nacht statt, teilweise wurden Gebäude gar wiederholt angezündet. Angesichts der aussergewöhnlichen Häufung ging die Polizei von einem Brandstifter aus – zu einer Festnahme war es bis heute allerdings nicht gekommen.

Die Kantonspolizei hat nun umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, um herauszufinden, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um den Gesuchten handelt. (lha)