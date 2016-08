30-Meter-Weltrekordversuch Städtlifäscht Altstätten SG :  Hier entsteht das Rekordon bleu

Er klopft und klopft und klopft. Hanspeter Mattle (54) arbeitet seit Tagen am längsten Cordon bleu der Welt. Für die Mammut-Köstlichkeit hat er ordentlich eingekauft.

Auf seiner Liste: 90 Kilo Schweins-Nierstück, 30 Kilo Schinken, 45 Kilo Käse, 30 Kilo Paniermehl plus 300 Eier – alles nur vom Feinsten. Dazu kommen 80 Liter Öl zum Frittieren.

Der bisherige Rekord ist zwei Jahre alt und wurde in Wollerau SZ erzielt. Er liegt bei 28,5 Metern und soll heute um zwölf Uhr beim Städtlifäscht in Altstätten SG geknackt werden.

Die Macher sind zuversichtlich. «Wir kommen mindestens auf 30 Meter», sagt OK-Präsident Alex Zenhäusern (49).

Die Ostschweizer haben den richtigen Mann für den Job. Beizer Hanspeter Mattle vom Lindenhof ist bekannt für seine Cordons bleus. Die Besucher sollen das Rekordstück in der Marktgasse am Mittag in 750 Portionen à 13 Franken geniessen.

Dafür lagern 32 je zwei Meter lange Cordons bleus schon seit gestern Abend auf Holzbrettern im Kühlwagen. Erst heute früh kommen Ei und Paniermehl auf das Fleisch.

Läuft alles glatt, werden über 30 Meter Cordon bleu auf einem 35 Meter langen Tisch zusammengeklopft und durch die Fritteuse geschickt. An deren Ende kommt hoffentlich ein Weltrekord heraus.