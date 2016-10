Cristo-Statue vom Rheintal: Zügelt mit Helikopter nach Pfäfers SG

Die Cristo-Statue oberhalb von Bad Ragaz im Rheintal ist bekannt: Hoch ob dem Städtchen wacht er. Viele fanden, die Statue zerstöre das Ortsbild. Im Juli kam dann der politische Entscheid: Cristo muss weg und zum Schloss Wartenstein umziehen.

Gestern Donnerstag war der grosse Zügeltag: Die gut 2,85 Tonnen schwere Statue wurde per Helikopter umgesiedelt. Der Flieger vom Typ «Kamov» mit einer Höchstlast von drei Tonnen packte die Cristo-Statue und flog sie an ihren neuen Standplatz in Pfäfers SG.

Ganz problemlos ging die Zügelei aber nicht vonstatten: Tage zuvor musste der Umzug verschoben werden, weil Cristo zu schwer war.

«Cristo hat zugenommen», sagte Daniel Grünenfelder, Geschäftsführer der Tamina-Therme, gegenüber Tele Ostschweiz. Die Statue, die ursprünglich 2,4 Tonnen schwer war, sog Wasser auf.

«Wir freuen uns und das soll nun auch noch eine Weile so bleiben. Die nächsten fünf Jahre bleibt er sicherlich hier», lässt sich Grünenfelder von «FM1Today» zitieren. (pma)