1,6 Promille intus Besoffener (26) klaute in St. Gallen einen Pöstler-Töff

In St. Gallen hat am Samstagmorgen ein 26-jähriger Mann den Töff eines Pöstlers entwendet. Wenige Meter später krachte er in eine Hauswand. Der Mann musste seinen Ausweis sofort abgeben.