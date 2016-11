Orkanartige Windböen :  Heute bläst der Wind bis zu 100 km/h

In der Schweiz wird es kurzzeitig wieder wärmer. Eine kräftige Höhenströmung hat das Land über Nacht erfasst. In der Folge werden besonders in der Höhe milde Luftmassen in den Alpenraum transportiert, zudem kommt in den Alpen eine Föhnströmung auf, wie «MeteoNews» mitteilt.

Der Höhepunkt der Föhnströmung wird voraussichtlich morgen tagsüber erreicht. In den typischen Föhntälern wie dem Haslital, dem Urner Reusstal, dem Rheintal aber auch im Glarnerland dürften Höchstwerte von 17 bis 20 Grad erwartet werden.

Zudem muss mit stürmischen oder gar orkanartigen Windböen von 100 Stundenkilometern oder lokal sogar mehr gerechnet werden.

Am Montag wird es noch wärmer

Morgen steigen zudem die Temperaturen in 2000 Metern Höhe auf 5 Grad oder mehr an, die Nullgradgrenze klettert zeitweise auf über 3000 Meter und bleibt voraussichtlich bis am Donnerstag in diesem Bereich.

Der kürzlich gefallene Schnee in den Alpen dürfte so zumindest in den mittleren Lagen rasch dahinschmelzen. Im Flachland zeichnet sich das Wettergeschehen weniger spektakulär. Neben vielen mittelhohen und hohen Wolken scheint die Sonne in Summe nur relativ wenig, es bleibt allerdings weitgehend trocken. Die Temperaturen bewegen sich hier bei 9 bis 11 Grad.

Im Süden hingegen fällt zum Teil kräftiger Niederschlag. Bis Mitte Woche könnten durchaus 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, lokal auch mehr. (nbb)