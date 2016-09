Olympische Winterspiele :  Olympische Winterspiele sollen Graubünden vorwärtsbringen

Die fünfköpfige Bündner Regierung will es wieder wissen: Vier Jahre nach dem Nein zu den Olympischen Winterspielen 2022 soll das Volk am 12. Februar nächsten Jahres erneut über eine Kandidatur abstimmen. Dann geht es um die Spiele im 2026. Die Regierung in corpore stellte am Mittwoch in Chur die Botschaft an das Parlament vor.

Entschieden wird über einen Kredit von 25 Millionen Franken brutto für die knapp drei Jahre dauernde Kandidaturphase bis zur Vergabe der Winterspiele 2026 im Juli 2019. Von der Kreditsumme benötigt die Bündner Regierung eine Million für eigene Abklärungen. Die anderen 24 Millionen Franken sollen der Bund, Swiss Olympic und die Austragungsregion übernehmen.

Die Spiele sollen dezentral stattfinden, so dass der Anteil der temporären Bauten gering gehalten werden kann. In Graubünden als Austragungsorte im Spiel sind die Wintersportorte St. Moritz, Davos, Lenzerheide/Arosa, Flims/Laax und die Hauptstadt Chur. Als Host City stehen Chur, Davos oder St. Moritz im Vordergrund.

Sportwettbewerbe ausserhalb Graubündens durchgeführt werden sollen in Kloten, Zürich (Eröffnungs- und Schlussfeier) sowie in Einsiedeln SZ und Engelberg OW. Die Durchführung der Olympischen Winterspiele 2026 sei ein Projekt von nationaler Bedeutung, so die Bündner Regierung.

Die Regierung verspricht sich von der Austragung Olympischer Winterspiele einen Schub in mehrfacher Hinsicht. Die Spiele sollen Graubünden weiterbringen in «wirtschaftlicher, ökologischer, technologischer und gesellschaftlicher Hinsicht».

Den Bund sehen die Bündner als eine Art Lebensversicherung. Sollte der Bund nicht bereit sein, die nötigen Garantien zu leisten, oder das Internationale Olympische Komitee Forderungen stellen, die über ein annehmbares Mass hinausgehen, werde die Regierung keine Kandidatur einreichen oder eine bereits eingereichte zurückziehen, hiess es.

Ihre Chancen im nationalen Nominierungsverfahren mit drei Gegenkandidaturen beurteilt die Regierung als intakt. In einer zweiten Abstimmung im Herbst 2018 könnte die Bündner Stimmbevölkerung über das definitive Projekt und die Durchführung befinden.

Zunächst jedoch wird der 120-köpfige Bündner Grosse Rat im Dezember die regierungsrätliche Botschaft behandeln. Zweifel an einer Zustimmung gibt es nicht, denn der Anstoss für eine neue Kandidatur kam aus dem Parlament. Das Konzept der Kandidatur stammt in den Grundzügen von Exponenten der Wirtschaft, das sind der Gewerbeverband, die Handelskammer und der Arbeitgeberverband sowie Hotelleriesuisse Graubünden.

Im März 2013 hatten sich die Stimmberechtigten mit knapp 53 Prozent gegen die Spiele ausgesprochen. Sogar 77 Prozent Nein-Stimmen lagen bei der Abstimmung im März 1980 in den Urnen. Dazwischen waren mehrere Anläufe in Graubünden für die Veranstaltung Olympischer Winterspiele unternommen worden, die aber nicht zur Abstimmung kamen.

In der Schweiz sind erst zwei Mal Olympische Winterspiele veranstaltet worden. Sie fanden 1928 und 1948 in St. Moritz statt. (SDA)